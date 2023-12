Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum vom 29.12.2023, 16.00 Uhr bis 30.12.2023, 11.00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Morgenstraße in Unna eingebrochen.

Unna (ots) - Nachdem die Täter sämtliche Räume durchsucht hatten, flüchteten sie von der Tatörtlichkeit. Sie entwendeten Goldmünzen und Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeiwache Unna unter der Telefonnummer 02307/921-3120 zu wenden.



Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell