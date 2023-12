Unbekannte Täter drangen am Donnerstag (07.12.2023) in ein Einfamilienhaus am Uelzener Weg ein.

Unna (ots) - Als die Bewohnerin gegen 19 Uhr nach Hause kam, hörte sie ein verdächtiges Geräusch aus der Küche und stellte fest, dass die Terrassentür offen stand.



Es befanden sich keine Personen mehr im Haus. Die Einbrecher hatten nahezu sämtliche Räume durchsucht, Angaben zu möglichem Diebesgut liegen noch nicht vor.



Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de .



