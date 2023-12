Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Ostentor wurde am Freitag (01.12.2023) ein Fahrzeugführer leicht verletzt.

Schwerte (ots) - Ein 33-jähriger aus Brühl fuhr, gegen 17:35 Uhr, mit seinem Fahrzeug auf der Bethunestraße aus Richtung Dortmund kommend. Als er nach links in die Schützenstraße abbiegen wollte, achtete er nicht auf eine entgegenkommende 30-jährige Wuppertalerin und die beiden Autos stießen zusammen.



Der 33-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Der Kreuzungsbereich war für die Fahrtrichtung Schützenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



