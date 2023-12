Ein 27jähriger Deutscher aus Schwerte soll am Donnerstag (14.12.23) in Werne auf der Stockumer Straße dabei beobachtet worden sein, wie er an sich selbst exhibitionistische Handlungen vornahm.

Werne (ots) - Er war gegen 14.50 Uhr auf einem Rad-Gehweg stehengeblieben, als eine Streifenwagenbesatzung an ihm vorbeifuhr und ihn dabei sah. Als sich die Polizisten ihm näherten, schloss er seine Hose und gab gegenüber den Beamten an, lediglich uriniert zu haben.



Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis und muss sich jetzt wegen Exhibitionismus verantworten.



