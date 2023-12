Am Donnerstag (21.12.23) bedrohte ein Unbekannter mit einem Messer eine Inhaberin eines Kiosks an der Horster Straße.

Werne (ots) - Gegen 11 Uhr hatte der unbekannte Täter die Räumlichkeiten mit einem Messer in der Hand betreten und Geld gefordert. Er griff eigenmächtig in die Kasse und erbeutete Bargeld. Danach flüchtete er zu Fuß in eine Hauseinfahrt und setzte von dort aus seine Flucht auf einem silberfarbenen Herrenrad in Richtung Bergstraße, fort.



Der Unbekannte hat akzentfreies Deutsch gesprochen, ist etwa 1,90 Meter groß, er hat eine schlanke Figur und hatte sein Gesicht mit einer weißen verspiegelten Skibrille und Sturmhaube vermummt. Außerdem trug er eine grüne Kapuzenjacke, schwarze Handschuhe und Sneaker sowie eine blaue Jeans. Mit sich führte er einen braunen Jutebeutel und ein silberfarbenes Herrenrad.



Verletzt wurde bei dem Raub niemand.



Die Polizei bittet weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich an die Polizei in Werne unter 02389 - 921 3420, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.



