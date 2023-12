Am Samstag (16.12.23) drangen unbekannte Täter in kürzester Zeit in zwei Häuser in der Friedrich-Hebbel-Straße ein.

Werne (ots) - Zwischen 18.35 Uhr und 18.38 Uhr machten sich die Täter am Fenster eines Hauses zu schaffen, als sie durch eine Alarmanlage verschreckt wurden. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.



Gegen 19.30 Uhr drangen der oder die Täter über die Terrasse in das Nachbarhaus ein und durchwühlten dieses.



Angaben über möglicherweise entwendete Gegenstände liegen bislang nicht vor.



In beiden Fällen geht die Polizei von ein und denselben Tätern aus.



Zeugen haben einen grauen SUV mit ausländischem Kennzeichen gesehen, der sich mit erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Theodor-Fontane-Straße entfernt hatte.



Deshalb bittet die Polizei weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 - 921 3420, 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.



