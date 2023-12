Donnerstagmorgen (21.12.2023) hat ein unbekannter Täter einen Zigarettenautomaten auf der Stockumer Straße in Werne, in der Nähe der Bushaltestelle Köttersberg, gesprengt.

Werne (ots) - Gegen 03.15 Uhr meldete sich ein besorgter Bürger bei der Polizei, weil er durch einen lauten Knall geweckt wurde, aus dem Fenster sah und dabei den zerstörten Zigarettenautomaten bemerkte. Ein unbekannter Täter verstaute währenddessen Zigarettenschachteln in einen Rucksack. Anschließend flüchtete er zu Fuß über die Hüsingstraße in Richtung Lippestraße.



Der Täter war schwarz gekleidet, trug eine schwarze Wollmütze und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.



Bei der Tatortaufnahme fanden Einsatzkräfte einen komplett zerstörten Automaten vor. Dessen Einzelteile und Münzgeld waren viele Meter im Umkreis verteilt.



Weitere Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Werne unter 02389-921-3420, 921-0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.



