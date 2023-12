In der Nacht auf Donnerstag (30.11.2023) kam es zu mehreren Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Beckestraße.

Schwerte (ots) - Gegen 04:00 Uhr bemerkte ein Anwohner verdächtige Geräusche aus dem Keller.

Erst im Nachhinein, am 01.12.2023, wurden dann mehrere Kellereinbrüche in dem Haus festgestellt.

Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Fahrräder, diverse Werkzeuge und ein Bollerwagen.



Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921 3320 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.



