Am 03.01.2024 um 14:05 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Mendig ein Verkehrsunfall auf der A48 in Fahrtrichtung Koblenz, Höhe des Parkplatzes Schnackenborn (Kilometer 35,2), gemeldet.

A48, Ochtendung (ots) - Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein Ferrari vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Bezug auf die Witterungsverhältnisse die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in der Folge mit der Leitplanke und einem weiteren Fahrzeug kollidierte. Die 54- und 60-jährigen Insassen des Ferrari wurden dadurch (nicht lebensbedrohlich) verletzt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Insassin des zweiten Fahrzeuges blieb glücklicherweise unverletzt. Beide PKW wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Aufgrund des Trümmerfeldes war die A48 komplett blockiert und musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten etwa eine Stunde voll gesperrt werden, was zu einem längeren Rückstau führte.

Vor Ort im Einsatz waren der Rettungsdienst mit Rettungshubschrauber, Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Maifeld, die Autobahnpolizei Mendig sowie die Autobahnmeisterei Kaisersesch.