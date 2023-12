Am Freitag, dem 29.12.2023, gg.

Ochtendung, BAB 48 (ots) - 13.30 h befuhr ein PKW die Auffahrt der Anschlussstelle Ochtendung, BAB 48, in Fahrtrichtung Koblenz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet das Fahrzeug aufgrund nasser Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit in Schleudern und kollidierte mit einem in gleicher Richtung fahrenden Kleintransporter.

Durch den Unfall wurden drei Fahrzeuginsassen, im Alter von 21 und 22 Jahren, leicht verletzt und im Krankenhaus medizinisch untersucht und behandelt.

Da bei dem Unfallgeschehen auch Betriebsmittel ausgetreten waren musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.



Die A 48 war aus diesem Grund für knapp drei Stunden voll gesperrt.