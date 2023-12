Am Samstag, den 23.12.2023, gegen 12:55 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer mit seinem Toyota die BAB 61 aus Richtung Koblenz in Fahrtrichtung Köln.

Gem. Sinzig, BAB 61 (ots) - Am Autobahndreieck Sinzig verließ er die Autobahn, um auf die BAB 571 in Fahrtrichtung Sinzig aufzufahren. Im Abfahrtsbereich kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug er sich im Böschungsbereich und kam auf der Seite liegend im Böschungsbereich zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht an der rechten Hand und wurde durch eine Krankenwagenbesatzung zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus nach Ahrweiler verbracht. Der total beschädigte Toyota wurde durch eine Abschleppfirma geborgen und abgeschleppt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Der Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen.