Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim bei einem 21-jährigen Fahrer eines Kleintransporters Anzeichen auf Drogeneinfluss fest.

A 61/Gensingen (ots) - Die Kontrolle fand am 12.12.2023 gegen 12:23 Uhr an der A 61 in Höhe Gensingen statt. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der 21-Jährige muss nun mit entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen.