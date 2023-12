Am 26.12.2023 kam es gegen 18:26 Uhr auf der BAB60 in Fahrtrichtung Darmstadt ca. 1000 Meter vor dem AD Mainz zu einem Pkw- Brand.

Ingelheim, OT Heidesheim (ots) - Hierbei fing der Motorraum eines älteren SEAT Leon, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, während der Fahrt zu brennen an. Die beiden Insassen des SEAT Leon, ein 69- jähriger Mann und eine 24-jährige Frau hielten auf dem rechten der drei Fahrstreifen der BAB60 an und brachten sich hinter die rechte Leitplanke rechtzeitig in Sicherheit, bevor der gesamte Motorraum in Flammen aufging.

Die hinzugerufene freiwillige Feuerwehr Ingelheim (Heidesheim) löschte im Folgenden den Motorraum des o. g. Pkw, sodass das vollständige Ausbrennen des Pkw verhindert wurde.

Die Fahrbahn der BAB60 wurde zum Löschen des Brandes kurzzeitig voll gesperrt. Danach wurden die beiden rechten Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr konnte über den linken Fahrstreifen fließen.

Es kam zum merklichen Rückstau.

Nach Bergung des Brand-Pkw konnte festgestellt werden, dass der Fahrbahnbelag durch den Brand leicht beschädigt wurde.

Zu weiteren Sach- und/ oder Personenschäden kam es nicht.

Neben der Polizei waren auch zahlreiche Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ingelheim im Einsatz.