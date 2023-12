Bei einer Verkehrskontrolle am Mitfahrerparkplatz Freimersheim an der A 63 stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 26.12.2023 gen 19 Uhr beim 35-jährigen Fahrer des Wagens Drogeneinfluss fest.

A 63/Freimersheim (ots) - Da auch Vortest entsprechend ausfiel, musste der 35-Jährige mit zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihm drohen nun mindestens ein Bußgeld und ein Fahrverbot.