Insgesamt glimpflich für alle Beteiligten endete ein Verkehrsunfall am 28.12.2023 gegen 18:40 Uhr an der Anschlussstelle Freimersheim zur A 63. Dort war eine 54-Jährige mit ihrem PKW von der L 401 kommend nach derzeitigen Erkenntnissen falsch auf die Autobahn aufgefahren und kam noch im eigentlichen Abfahrtsbereich einer in Richtung Kaiserslautern fahrenden 36-jährigen Frau entgegen.

A 63/Freimersheim (ots) - Es kam zur Kollision der beiden PKW. Infolgedessen überschlug sich das Auto der 54-Jährigen und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Dabei hatten die beiden Frauen Glück im Unglück. Die 54-Jährige erlitt nur leichte Verletzungen und konnte sich auch selbst aus ihrem auf dem Dach liegenden PKW befreien. Ihr Auto war stark beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 7.500 Euro. Die 36-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Totalschaden, den die Polizei auf ca. 10.000 Euro schätzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der 54-Jährigen einbehalten.

Im Einsatz waren neben Kräften der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim auch Streifen der Inspektionen Alzey und Kirchheimbolanden sowie der Polizeiwache Wörrstadt, sowie 13 Kräfte der Feuerwehr und fünf Kräfte des Rettungsdienstes. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren der Abfahrts- und Auffahrtsbereich der A 63 in Richtung Kaiserslautern voll gesperrt.