Glück im Unglück hatten die drei Insassen eines PKW, der sich aufgrund eines Reifenplatzers auf der A 63 überschlug.

A 63/Albig (ots) - Dabei war die 28-Jährige Fahrerin des Autos am 26.12.2023 gegen 8 Uhr auf der A 63 in Richtung Kaiserslautern unterwegs, als in Höhe Albig ein Reifen an dem PKW platzte. Die 28-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam ins Schleudern, überschlug sich und kam halb im Grünstreifen zum Stehen. Die 28-Jährige und ihre beiden 28- und 21-jährigen Mitfahrer blieben bei dem Überschlag unverletzt. Sie wurden dennoch vorsichtshalber durch den Rettungsdienst untersucht. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht.