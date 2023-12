Am Dienstag, den 12.12.2023, ereignete sich gegen 17:46 Uhr auf der BAB 60 in Fahrtrichtung Darmstadt an der Anschlussstelle Ingelheim-Ost ein Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen, wobei drei Personen leicht verletzt wurden.

Heidesheim (ots) - Die 20-jährige Unfallverursacherin war nach aktuellem Ermittlungsstand an der Anschlussstelle Ingelheim-Ost auf die Autobahn aufgefahren und dabei mit einem auf dem mittleren Fahrstreifen befindlichen Fahrzeug kollidiert. Dieses geriet auf Grund des Zusammenstoßes auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Ein dahinterfahrendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die Unfallstelle.

Da das Fahrzeug der Unfallverursacherin so stark durch den Zusammenstoß beschädigt wurde, musste sie durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Im Anschluss wurden sie und zwei weitere Unfallbeteiligte zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Drei der am Unfallbeteiligten Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass diese von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden mussten. Die Autobahn war auf Grund der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn für insgesamt drei Stunden gesperrt. Im Einsatz waren ein mehrere Kräfte der Autobahnpolizei Heidesheim und der Polizeiinspektion Ingelheim, sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ingelheim, drei Rettungswagen, sowie ein Notarztfahrzeug.

Zeugen, die sachdienliche Informationen zum Verkehrsunfall geben können, werden darum gebeten sich telefonisch unter 06132/950-0 mit der Polizeiautobahnstation Heidesheim in Verbindung zu setzen.