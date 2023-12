Am Dienstagvormittag konnte durch Beamte des Kontrolltrupps für gewerblichen Güter- und Personenverkehr Schlimmeres verhindert werden.

Stromberg (ots) - Ein Sattelzug, welchem ein Rad an der letzten Achse des Aufliegers fehlte und dessen Achse teils auf der Straße schliff, wurde gerade so noch beim Auffahren auf die Autobahn gestoppt.

Der Fahrer hatte am Vortag eine Panne und wollte nun von Stromberg über die Autobahn zu einer Werkstatt. Das Problem war allerdings, dass die Luftfederung durch die Panne defekt war und die Achse nur provisorisch mittels Spanngurt "befestigt" wurde. Der Auflieger befand sich dadurch in einem auch für Laien erkennbar verkehrsunsicherem Zustand. Dazu kam, dass der Auflieger voll beladen war und entsprechend hohe Lasten auf den defekten Auflieger wirkten. Wäre der Sattelzug so auf die Autobahn gefahren, wäre dort wahrscheinlich die nächste Panne oder sogar ein Unfall passiert.



Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zur Umladung und Reparatur untersagt. Sowohl auf Fahrer und Halter kommen nun Ordnungswidrigkeitenanzeigen und hohe Bußgelder zu. Der Halter hatte nämlich in Kenntnis der Schäden zugelassen, dass der Fahrer mit dem Sattelzug weiterfahren wollte.