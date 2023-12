Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund der winterlichen Witterung beschäftigen die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 4.12.2023.

Gau-Bickelheim/Rheinhessen (ots) - Gegen 13.15 Uhr rutschte ein 26-Jähriger auf der A 61 auf Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück West auf einen vorausfahrenden LKW, der bremsen musste. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß leichter Sachschaden. Das Fahrzeug des 26-Jährigen war jedoch nicht mehr fahrbereit. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Gegen 14:30 Uhr kam ein 53-Jähriger mit seinem LKW auf der A 61 in Höhe Gundersheim ins Rutschen und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Der Mann fuhr noch bis zum Parkplatz Langwiese, wo die Polizei den Unfall aufnahm. Am LKW entstand nur leichter Sachschaden, den die Polizei auf ca. 500 Euro schätzt.

Gegen 17:45 Uhr geriet ein 26-Jähriger auf der A 61 in Höhe Dintesheim mit seinem PKW nach einem Überholmanöver auf eine Schneeanhäufung. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidiert mit der Schutzplanke. Am PKW entstand Sachschaden.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem PKW auf der A 60 in Richtung Bingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf den PKW einer 49-Jährigen auf. An den beiden PKW entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die beiden Beteiligten bleiben unverletzt.

Gegen 20 Uhr fuhr eine 29-Jährige auf der A 61 in Höhe der Tank- und Rastanlage Hunsrück-West in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf einem vor ihr langsam fahrenden LKW auf. Den Schaden am PKW der 29-Jährigen schätzt die Polizei auf ca. 12.000 Euro. Am LKW entstand indes kaum nennenswerter Schaden. Verletzte gab es nicht.