LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Firma+ Achim.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Am Montag kam es zwischen 08.40 Uhr und 11 Uhr zu einem Einbruch in ein Taxi-Unternehmen in der Uphuser Heerstraße. Bislang unbekannte Täter beschädigten zunächst einen äußeren Briefkasten. Im Anschluss öffneten sie eine Tür in das Gebäude, welches von mehrere Firmen genutzt wird. Im Gebäudeeingang beschädigten sie weitere Briefkästen und entwendeten Bargeld. Anschließend entfernten die Täter sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.



+Unter Alkohol gefahren+

Thedinghausen. Am Montagmorgen, um 05:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Achim einen 40 Jahre alten Fahrer eines Transporters auf dem Verdener Weg. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 40-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergibt eine einen Wert von 1,61 Promille. Der 40-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.



LANDKREIS OSTERHOLZ



+Keller in Vollbrand+

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagmittag, gegen 14 Uhr, geriet in der Drosselstraße der Keller eines Mehrfamilienhauses in Brand. Mehrere Personen, unter anderem auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, verletzten sich bei dem Brand leicht.

Ersten Informationen zufolge bemerkten Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus einem Kellerraum und informierten die Feuerwehr. Gleichzeitig versuchten sie selbstständig den Brand zu löschte. Das Feuer entfachte nach dem Löschversuch erneut und der Raum geriet in Vollbrand.

Die Anwohner konnten das Haus teilweise selbst verlassen. Die weiteren Bewohner mussten durch die Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Für die Löscharbeiten war die Schwaneweder Straße zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig.

Bei dem Brand wurden 22 Personen leicht verletzt. Sie hatten teilweise Rauch eingeatmet. Die Anwohner und Feuerwehrkräfte wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.



+Brand einer Garage+

Ritterhude. Am Sonntagabend um 20:50 Uhr kam es in der Stader Landstraße zu einem Brand in einer Garage. Diese grenzte an ein Wohnhaus. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Ein Bewohner bemerkte den Brand und informierten die Feuerwehr. Die weiteren Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791-3070 zu melden.



+Motorraum in Brand+

Ritterhude. Am frühen Montagmorgen, gegen 00:20 Uhr, kam es an der Ihlpohler Heerstraße zu einem Brand eines Pkw. Der Mazda war auf einem Parkplatz geparkt. Eine Spaziergängerin bemerkte Flammen aus dem Motorraum und informierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schnell ablöschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zu dem Brand können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.