+Einbruch in Wohnhaus+ Oyten.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - In der Zeit von Montag 12 Uhr bis Mittwoch 15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Ginsterweg. Die unbekannten Täter gelangten über einen Zaun auf das Grundstück und öffneten mit Gewalt ein Fenster. Über dieses begaben sie sich in das Haus und durchsuchten alle Räume. Die Täter entfernten sich unerkannt. Ob sie etwas Entwendeten, ist bislang unbekannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.



+Flammen aus Fahrzeug+

Ottersberg. Am Mittwochvormittag geriet während der Fahrt der Motorraum eines Renault in Brand. Ein 51-jähriger Fahrer war mit seinem Fahrzeug auf der A1 in Richtung Osnabrück unterwegs, als er Flammen aus dem Motorraum bemerkte. Er hielt auf dem Standstreifen an. Die Einsatzkräfte konnten beim Eintreffen bereits kein Feuer mehr feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.



+Auffahrunfall - ein Fahrer flüchtig+

Achim. Am Mittwochmorgen, gegen 08.50 Uhr, ereignete sich auf der A27 im Bremer Kreuz ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW fuhr auf dem Parallelfahrstreifen. Ein 31-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger fuhr hinter ihm. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges wechselte die Fahrbahn, sodass der 27-Jährige stark abbremsen musst, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 31-jährige Lkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und fuhr auf den VW. Im Anschluss stießen die Fahrzeuge gegen die Schutzplanken und beschädigten diese. Der unbekannte Fahrer des Sattelzuges entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro beziffert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sattelzuge geben können. Sie werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232-94590 zu melden.



+Unfall mit Radfahrer+

Verden. Am Mittwoch kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Warwickplatz an der Einmündung zur Lindhooper Straße. Ein 53-Jähriger Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Ein 35 Jahre alter Fahrer eins Ford wollte auf die Lindhooper Straße abbiegen und übersah den kreuzenden Fahrradfahren. Er stieß gegen den 53-Jährigen und verletzte ihn leicht. Der Rettungsdienst brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.



+Auf geparkte Pkw gefahren+

Ottersberg. Mittwochabend ereignete sich in der Großen Straße ein Verkehrsunfall bei dem sich ein 85-Jähriger leicht verletzte. Der 85-Jährige befuhr mit seinem Mercedes die L168 und übersah deinen am Straßenrand geparkten Porsche. Er fuhr auf den Porsche auf und schob diesen auf einen ebenfalls geparkten Ford. Ein Rettungswagen brachte den 85-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mercedes und der Porsche waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 22.500 Euro geschätzt.



LANDKREIS OSTERHOLZ



+Werkzeug gestohlen+

Lilienthal. Am Mittwoch, in der Zeit von 01 Uhr bis 07 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Schuppen in der Hinrich-Meyerdierks-Straße ein. Sie öffneten ein Schloss und entwendeten diverses Werkzeug und Zubehör. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.



+Alkoholisiert gefahren +

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwochabend kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 25-jährigen Mercedesfahrer. Der 25-jährige war ihnen zuvor aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes aufgefallen. Bei der Kontrolle stellten sie eine Alkoholisierung bei ihm fest. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,06 Promille. Für das Strafverfahren wurde dem 25-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.