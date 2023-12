LANDKREIS VERDEN +Einbruch in Wohnung+ Achim/Baden.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Am Mittwoch zwischen 10.30 Uhr und 20.30 Uhr brachen unbekannte Täter eine Wohnung eines Mehrparteienhauses im Mohnblumenweg ein. Sie öffneten gewaltsam eine Tür und durchsuchten die Räume. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.



+Unter Einfluss gefahren+

Oyten. Am Mittwochabend führten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel eine Verkehrskontrolle bei einem 23 Jahre alten Fahrer eines VW durch. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Zudem fanden sie weitere Betäubungsmittel bei ihm. Bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.



+Von Fahrbahn abgekommen+

Achim. Mittwochabend, um 18 Uhr, ereignete sich auf der Straße Badener Holz ein Verkehrsunfall bei sich eine Person leicht verletzte. Der 23-jährige Fahrer eines Opel befuhr die K23 in Richtung Badenermoor als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum stieß er mit einem Baum zusammen und blieb auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Der 23-Jährige verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die entstandenen Sachschäden werden auf 5.000 Euro geschätzt.



LANDKREIS OSTERHOLZ



+In Wohnhaus eingebrochen+

Ritterhude. Im Zeitraum von Samstag 16 Uhr bis Mittwoch 09 Uhr kam es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in ein unbewohntes Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter öffnet gewaltsam ein Fenster auf der Rückseite des Hauses und gelangten in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten alle Räumlichkeiten. Im Anschluss verließen sie das Haus in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.