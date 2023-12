Vortragsveranstaltung "Einbruchschutz für privateWohnungen und Wohnhäuser" Achim.

Landkreis Verden (ots) - Ein Einbruch in die Privatsphäre ist für die

meisten Menschen ein einschneidendes Erlebnis, welches in der Regel nicht nur den Verlust oder die Beschädigung materieller Werte mit sich bringt. Vielmehr sind die Betroffenen anschließend einem großen Stress ausgesetzt, der sich aus der Situation selbst und den damit einhergehenden Anforderungen ergibt. Dazu gehören das Erstellen von Stehlgutlisten für Versicherung und Polizei, die Organisation von Handwerkern zwecks Reparatur und ggf. die Bestellung neuer

Fenster/ Türen bzw. die Anschaffung neuer/zusätzlicher Sicherheitstechnik.



Der Vortrag findet statt am Donnerstag, 07.12.2023, von 18.30-20.30 Uhr in der Obernstraße 136 in 28832 Achim. In der etwa zweistündigen Veranstaltung vermittelt Joachim Kopietz, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, wie man sich bestmöglich vor Einbrüchen schützen kann. Unter anderem werden effiziente Sicherungstechniken und richtige Verhaltensweisen thematisiert. Für die begrenzte Teilnehmerzahl stehen noch

Plätze zur Verfügung. Anmeldungen werden einschließlich bis zum 04.12.2023 unter 04202-996123 entgegengenommen.