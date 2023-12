LANDKREIS VERDEN +Feuerwerk entwendet+ Oyten.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Im Zeitraum vom Samstag 21 Uhr bis Mittwoch 05 Uhr kam es im Bereich Wehlacker zu einem Einbruch in einen Container. Die unbekannten Täter öffneten das Schloss des Containers und entwendeten mehrere Kilogramm Silvesterfeuerwerk. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.



+In Wohnung eingebrochen+

Achim. Am Mittwoch kam es in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Sie entwendeten ein Kabel und Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.



+Unfall mit Radfahrer+

Verden. Mittwochmorgen kam es in der Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger Fahrer eines Opel wollte auf ein Grundstück abbiegen und übersah einen entgegenkommenden Radfahrer. Er stieß mit diesem zusammen. Der leicht verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle behandelt. Der Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.



+Zwei Schwerverletzte bei Unfall+

Oyten. Am Mittwochabend ereignete sich auf der A1 in Richtung Münster zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten ein Verkehrsunfall. Zwei Personen verletzten sich schwer.



Ersten Informationen zufolge gerieten eine 35-jährige Fahrerin eines VW und ihr 47-jähriger Beifahrer in Streit und hielten auf dem Standstreifen an. In der Folge setzte sich der 47-Jährige auf den Fahrersitz und fuhr den Pkw weiter. Im weiteren Verlauf fuhr der 47-Jährige aus bislang unbekannter Ursache auf einen vorausfahrenden Transporter eines 40-Jährigen auf. Der Rettungsdienst brachte die 35-Jährige und den 47-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus.



Ein Atemalkoholtest bei dem 47-Jährigen ergab einen Wert von 1,49 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



Der entstandene Sachschaden wird auf 55.000 Euro beziffert.







LANDKREIS OSTERHOLZ



+Von Fahrbahn abgekommen+

Ritterhude. Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der L135 ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW war auf An der B6 unterwegs und kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stieß mit einem Straßenbaum zusammen. Der 59-Jährige verletzte sich leicht und wurde von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden.



+Unfall mit verletzter Person+

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch kam es gegen 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Ein 20-jähriger Fahrer eines Chevrolet fuhr auf der K5 hinter dem Fahrradfahrer und beabsichtigte diesen zu überholen. Der Fahrradfahrer bog ohne Ankündigung nach links ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht. Er kam in ein Krankenhaus.