LANDKREIS VERDEN +In Wohnhaus eingestiegen+ Emtinghausen.

Landkreise Verden, Osterholz und Heidekreis (ots) - Am Donnerstagabend, zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr, kam es in der Syker Straße zu einem Einbruch. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich mittels Gewalteinwirkung zunächst Zugang zu einem Wintergarten. Von dort aus öffneten sie gewaltsam eine Tür ins Wohnhaus. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten mitunter Bargeld und Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.



+Leichtverletzter bei Unfall+

Ottersberg. Donnerstagvormittag ereignete sich im Lerchenweg an einer Einmündung ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 40-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem VW an die Einmündung heran. Sie stieß mit einem einen 70 Jahre alten Fahrradfahrer zusammen, der auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Dieser verletzte sich dabei leicht. Er wurde am Unfallort vom Rettungsdienst behandelt. Der Sachschaden wird auf 275 Euro geschätzt.



+Verletzte Radfahrerin+

Achim. Im Bereich der Allerstraße verletzte sich am Donnerstagabend eine 64-Jährige Radfahrerin leicht. Bei winterglatter Fahrbahn rutsche sie beim Abbiegen mit ihrem Fahrrad weg und fiel auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.



LANDKREIS OSTERHOLZ



+Zigarettenautomaten gesprengt+

Schwanewede. Donnerstagnacht, um 22.40 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Straße Reiterschanze durch unbekannte Täter beschädigt. Sie sprengten mit einem bislang unbekannten Sprengmittel den Automaten und zerstörten diesen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.



+Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs+

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagmorgen fiel Beamten der Polizei Osterholz in der Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad mit zwei Personen auf. An dem Kleinkraftrad war noch ein Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-jährige Fahrer nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins war. Das Krad war zudem nicht versichert. Der 42-Jährige hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.



LANDKREIS HEIDEKREIS



+Pkw gestreift - eine Person schwerverletzt+

Walsrode. Am Donnerstagabend kam es auf der A27 in Richtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt. Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines Audi musste auf dem Standstreifen anhalten. Ein 25 Jahre alter Fahrer eines Sattelzuges streifte im Vorbeifahren den Audi. Die 40-Jährige kam schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Beifahrer in dem Audi blieben unverletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf 20.000 Euro beziffern.