Unbekannter verletzt 43-Jährigen mit Messer - Zeugen gesucht Verden.

Landkreis Verden (ots) - Am Donnerstag, gegen 18:30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen 43-jährigen Mann am Holzmarkt im Bereich der Zollstraße mit einem Messer verletzt. Dem Opfer zufolge habe der Unbekannte den 43-Jährigen angesprochen und unter Vorhalt eines Messers die Aushändigung von Bargeld gefordert. Als der Mann kein Geld ausgehändigt habe, habe der Angreifer mit dem Messer in Richtung des Mannes gestochen, der dadurch eine leichte Verletzung am Hinterkopf erlitt. Ohne Beute flüchtete der Täter zunächst in Richtung Ostertorstraße und im Anschluss in Richtung Andreaswall. Der Überfallene folgte ihm bis zur Hospitalstraße. Währenddessen wählte er den Notruf. Der 43-Jährige wurde daraufhin zunächst in einem Rettungswagen behandelt und dann in eine Klinik gefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei führte nicht zur Ergreifung des Unbekannten. Im Zuge der ersten Ermittlungen wird der Unbekannte als etwa 20-jähriger, 185 cm großer und schlanker Mann mit schwarzen Haaren und ohne Bart beschrieben. Hinweise zum Vorfall und zu dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.