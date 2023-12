+Moped entwendet+ Verden.

Landkreis Verden (ots) - Am Wochenende entwendeten bislang unbekannte Täter ein Moped aus einer Garage im Buschbültenweg. Sie öffneten auf bislang unbekannte Weise die Garage und entfernten sich mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde erst Sonntagmittag bemerkt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können der Polizei Verden unter 04231-8060 mitgeteilt werden.



+Versuchter Einbruch+

Achim. Montagnacht, von 01.50 Uhr bis 01.54 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter Schmuck aus einem Geschäft zu entwenden. Sie beschädigten eine Scheibe des Geschäfts in der Obernstraße, ein Diebstahl gelang ihnen jedoch nicht. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9969 mitzuteilen.



+Pkw kontrolliert+

Oyten. Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen BMW mit roten Händlerkennzeichen. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrers stellten sie fest, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Händlerkennzeichen waren ebenfalls nicht mehr gültig, sie waren als verloren gemeldet. Zudem hätte der 30-Jährige die Kennzeichen für die Fahrt gar nicht verwenden dürfen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Den 30-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.



+Person bei Unfall tödlich verletzt+

Ottersberg. Am Sonntagmittag kam es auf der Wilstedter Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Person verletzte sich dabei tödlich.



Ein 18 Jahre alter Fahrer eines VW befuhr die K33 aus Otterstedt in Richtung Wilstedt. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 18-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der VW blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall wurde der 18-Jährige tödlich verletzt. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.



+Sattelzug verunfallt+

Langwedel. Am frühen Montagmorgen, gegen 02 Uhr, ereignete sich auf der A27 ein Verkehrsunfall mit einem Sattelzug. Ein 29 Jahre alter Fahrer befuhr die A27 in Richtung Bremen. Am Zufahrtsbereich der Rastanlage Goldbach geriet der mit seinem Sattelzug nach rechts und überfuhr einen Fahrbahntrenner, sowie ca. 100 m Schutzplanken. Der Sattelzug kam auf den Schutzplanken zwischen Fahrbahn und Zufahrt zu der Rastanlage zum Stillstand.



Die Bergungsarbeiten werden voraussichtlich bis in den Vormittag andauern. Die Zufahrt zur Rastanlage und die Ausfahrt Langwedel bleiben dafür gesperrt.