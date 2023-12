Taschendiebstähle und Diebstähle von Geldbörsen stellen nach wie vor in den Landkreisen Verden und Osterholz ein aktuelles Phänomen dar.

Landkreis Osterholz (ots) - Häufig treten die Taten in Supermärkten und Verbrauchermärkten auf. Im Fokus der Täter stehen zumeist lebensältere Menschen.

Um an die Wertsachen der Menschen zu gelangen, bedienen sich die Täter verschiedener Maschen: Sei es ein "versehentliches" Anrempeln oder wird vermeintlich unbeabsichtigt die schöne Jacke beschmutzt: Um in die Nähe der Menschen zu kommen - und so an die Wertsachen zu gelangen - nutzen die Täter verschiedene Vorwände. Übersteigerte vermeintliche Hilfsbereitschaft oder fadenscheinige Versuche, das provozierte Malheur sauber zu wischen, nutzen die Täter, um den Menschen in die Taschen zu langen. Bei einer anderen Masche bitten die Täter beispielsweise um Hilfe, eine bestimmte Ware im Supermarkt zu finden. Während die Geschädigten sich hilfsbereit zeigen und beim Suchen helfen, bedienen die Täter sich an der Tasche, die im Einkaufswagen zurückgelassen wird.



Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nimmt dies zum Anlass, vor dem Phänomen zu warnen und darzustellen, wie man sich vor Trick- oder Taschendiebstählen schützen kann.



In diesem Zuge waren Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeistationen Lilienthal, Grasberg und Worpswede und des Präventionsteams der Polizeiinspektion Verden/Osterholz heute vor insgesamt sechs Supermärkten in den Gemeinden präsent. Sie informierten rund 200 Bürgerinnen und Bürger zu diesem Thema und machten sie auf mögliche Risiken aufmerksam. Die persönlichen Gespräche fanden die Bürgerinnen und Bürger sehr gut und waren von der Aktion begeistert. Viele waren auch schon einmal selbst betroffen oder haben Bekannte die betroffen waren.



Die Marktmitarbeiter und in diesem Zusammenhang auch andere Kunden wurden ebenfalls darauf hingewiesen, dass bei Bekanntwerden eines Diebstahls unverzüglich die zuständige Polizeidienststelle informiert werden sollte. In der Regel werden die EC-Karten bei in der Nähe liegenden Geldautomaten eingesetzt. Dies kann durch das zügige Eingreifen vielleicht verhindert werden.

Zusätzlich wurde ein weiterer Hinweis zu einer Betrugsmasche mit Online-Bezahlkarten oder Guthabenkarten gegeben. Die Betrüger fordern insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger auf, diese Karten als Vorkassen für in Aussicht gestellte Gewinne oder Ähnliches zu verwenden. Hier gilt es einfach mal nachzufragen, da so möglicherweise ein Schaden verhindert werden kann.



Die Bürgerinnen und Bürger fanden die persönlichen Gespräche sehr gut und waren begeistert von der Aktion. Viele waren auch schon einmal selbst betroffen oder haben Bekannte die von einem Taschendiebstahl betroffen waren.



Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl



Wenn man Taschen und Wertsachen dort lagert, wo jedermann zugreifen kann, ist es den Tätern ein Leichtes, Beute zu machen. Wichtig ist es daher, die Wertsachen eng am Körper zu tragen. Dafür eignen sich am besten verschlossene Innentaschen der Kleidung. Niemals sollten Wertsachen offen oder gar unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen werden.

Weiterhin sollte nur so viel Bargeld mitgenommen werden, wie man tatsächlich benötigt. Bewahren Sie die EC-Karte und die persönliche PIN-Nummer in keinem Fall zusammen auf. Auch verschlüsselte bzw. chiffrierte PIN-Nummern im Portemonnaie bieten keine Sicherheit - die Täter kennen diese Tricks.

Ebenfalls sollten Hand- oder Umhängetaschen immer geschlossen und mit der Verschlussseite am Körper getragen werden. Gerade wenn es Gedränge gibt, bietet es sich an, den Rucksack vorne zu tragen. Portemonnaie und Smartphone gehören nie in die Außentaschen.