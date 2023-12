Bereich Osterholz

PI Verden (ots) - Kupferkabel entwendet

Schwanewede - Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen kam es zu einem Diebstahl von Kupferkabeln in der Betonstraße.

Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Rolltor auf einem Firmengelände und verschafften sich anschließend Zutritt zu den dortigen Lagerhallen. Anschließend entwendeten die Täter eine größere Menge an Kupferkabeln und flüchteten anschließend unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.



Brand eines Radladers



Hambergen - Am Freitagmorgen geriet im Oldenbütteler Wald ein Radlader in Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das Feuer während der Fahrt nach vorherigen Arbeiten in dem Wald im Motorraum ausgebrochen sein. Der 55-Jährige Fahrer des Radladers hat den Brand rechtzeitig bemerkt und sich in Sicherheit bringen können. Die alarmierte Feuerwehr löschte wenig später den Brand, der Radlader brannte jedoch vollständig aus. Der Sachschaden wurde auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Offenbar ist der Brand auf eine technische Ursache zurückzuführen.



Sprengung eines Zigarettenautomaten



Worpswede - Am frühen Samstagmorgen sprengten unbekannte Täter vermutlich mittels Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten in dem Hammeweg. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt. Diebesgut wurde augenscheinlich nicht erlangt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Fahrzeuge bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 mitzuteilen.



Auffahrunfall



Schwanewede - Am Freitagnachmittag befuhr eine 39-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Straße Langenberg in Richtung Ortskern. An der Ampelanlange der Kreuzung zur Straße Klippenei musste sie mit ihrem Pkw anhalten. Die dahinterfahrende 48- jährige Fahrzeugführerin bemerkte dies zu spät und fuhr, infolge Unachtsamkeit auf den vor ihr haltenden Pkw auf. Die 39-jährige Fahrzeugführerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der entstandene Schaden an den Pkw wird auf ca. 3.000 Euro



Zusammenstoß zwischen Radfahrern



Osterholz-Scharmbeck -Am späten Freitagnachmittag befuhren zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern den Geh- und Radweg in der Schwaneweder Straße. Als sich die beiden begegneten, kam es zu einem Zusammenstoß bei dem sich ein 16- jährige Fahrradfahrer leicht verletzte. Eine ärztliche Versorgung erfolgte vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Ursächlich ist vermutlich mangelhafte oder nicht eingeschaltete Beleuchtung der Fahrräder. In diesem Zusammenhang wird auf die Benutzung der vorgeschriebenen Beleuchtung sowie Reflektoren hingewiesen.



Bereich Verden



Einbruch in Garage

Bislang unbekannte Täter brachen in Zeit von Montag den 11.12.2023 bis Freitagabend 15.12.23 ca. 20.00 Uhr in die Garage der Geschädigten in der Carl-Hesse-Straße ein und entwendeten daraus u.a. zwei hochwertige E-Bikes.

Der Garagenkomplex befindet sich gegenüber der dortigen Bushaltestelle.

Die Polizei Verden bittet Zeugen, die evtl. Beobachtungen gemacht haben, sich unter 04231 8060 zu melden.



Bereich Achim



Terrassentür aufgehebelt

Am Freitagabend wurde in ein Einfamilienhaus in Thedinghausen eingebrochen. Unbekannten Tätern gelang es während der Abwesenheit der Bewohner in das Haus einzudringen und dieses nach Diebesgut zu durchwühlen. Die Höhe des Diebesgutes konnte von den Geschädigten noch nicht benannt werden.

Wer in der Zeit von 18:45-00:15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.



Auffahrunfall



Auf der Uphuser Heerstraße in Achim fuhr am Freitagnachmittag gegen 14.00 Uhr ein 20-jähriger aus Bremen mit seinem BMW auf den, ihm vorausfahrenden, BMW eines 27-jährigen, welcher aufgrund der Verkehrssituation bremsen musste, auf. Hierbei wurde die Beifahrerin des Vorausfahrenden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Sie blieben fahrbereit.



Bereich Autobahnpolizei



Am Samstag, den 16.12.2023 gegen 05:50 Uhr, befährt der 45-jährige Fahrzeugführer eines Sattelzuges zunächst die BAB 27 aus Richtung Bremen kommend in Richtung Walsrode. In Höhe des Kilometer 25 (zwischen Verden -Ost und Walsrode) gerät der Sattelauflieger während der Fahrt in Brand. Er wird auf dem Standstreifen abgekoppelt, wo er wenig später in voller Ausdehnung brennt. Während der Löscharbeiten fliegen brennende Teile der Ladung (21 Tonnen Papier) auf die Gegenfahrbahn, so dass die Richtungsfahrbahn Bremen ebenfalls für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt werden muss.

Ein Übergriff des Feuers auf die Sattelzugmaschine konnte durch das Abkoppeln dieser, ausgeführt durch den Fahrzeugführer, verhindert werden. Der Fahrzeugführer ist unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 100.000 geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt im Bereich der hinteren Achse. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hannover bestand über mehrere Stunden, da die geladenen Papierrollen aufwändig abgelöscht werden mussten und die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden musste.



Hensen, POK