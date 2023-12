LANDKREIS VERDEN Einbruch in Wohnhaus zur Tageszeit Am Samstag, 30.12.2023, zwischen 16:00 und 20:00 Uhr kam es in Langwedel, im Bereich der Hollenstraße zu einem Einbruch durch unbekannte Täter.

PI Verden/Osterholz (ots) - Diese drangen in ein Wohnhaus ein und durchsuchten dieses. Anschließend verließen die Täter das Wohnhaus mit dem Diebesgut unerkannt.

Bei Hinweisen zu der Tat oder möglichen Tätern wird gebeten die Polizei in Langwedel unter der Telefonnummer 04232/934910 zu benachrichtigen.



Unfall unter Alkoholeinfluss



Am 30.12.2023, gegen 17:10 Uhr kam es auf der BAB 27, in Fahrtrichtung Bremen zu einem Unfall in Höhe der Anschlussstelle Verden Ost. Dort kollidierte ein Pkw, beim Überholen, aus bisher unbekannter Ursache mit einem sich rechts neben ihm befindlichen Pkw. Beide Pkw wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu einer halbseitigen Sperrung der Autobahn und einer Sperrung der Auffahrt in Richtung Bremen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Unfallverursacher nicht unerheblich alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Keiner der Beteiligten wurde bei dem Unfall verletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000EUR geschätzt.



Landkreis Achim



Rauschmittelfahrt in Achim



Am Samstagnachmittag konnte durch eine Funkstreifenbesatzung der Polizei Achim im Bereich der Bremer Straße in Achim ein Pkw Fiat 500 festgestellt werden.

Im Rahmen der Kontrolle konnten bei der 21-Jährigen Fahrzeugführerin aus Hasbergen Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung festgestellt werden.

Nach ersten Feststellungen wurden durch die Frau benzondiazepinhaltige Medikamente konsumiert.

Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel aus Gründen der Gefahrenabwehr sichergestellt.



LANDKREIS OSTERHOLZ



Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort



Am Samstag, 30.12.2023, gegen 16:15 Uhr, kam es in der Straße Zum Marktplatz in 28790 Schwanewede zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Pkw Daimler, welcher sich zum Unfallzeitpunkt in einer Parkbucht rechts neben der Fahrbahn in Höhe des dortigen Cafés befand, wurde am linken Außenspiegel beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich unter 04209-918650 mit der Polizei Schwanewede in Verbindung zu setzen.