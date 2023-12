Pressemitteilungen für die Landkreise Verden/Osterholz

Verden/Osterholz (ots) - Bereich Verden:



Keine presserelevanten Ereignisse.



Bereich Autobahnpolizei Langwedel:



Keine presserelevanten Ereignisse.



Bereich Achim:



Keine presserelevanten Ereignisse.



Bereich Osterholz:



++Pkw-Brand in Ritterhude, Brandfahrzeug noch von Tankstelle gefahren++



Ritterhude. Am 08.12.2023 kam es gegen 21:30 Uhr während einer Überführungsfahrt zu einem Brand im Motorraum eines Pkw, der auf dem Gelände einer Tankstelle getankt werden sollte. Der Fahrer hatte die Brandentstehung im Motorraum rechtzeitig bemerkt und das Fahrzeug noch von der Tanksäule wegfahren können. Löschversuche mit einem Pulverlöscher waren erfolglos, so dass die Feuerwehr Ritterhude alarmiert wurde. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer technischen Brandursache auszugehen.



++Pkw-Brand auf dem Gelände einer Autoverwertung ++



Schwanewede. Am 08.12.2023 kam es um 18:20 Uhr auf dem Gelände einer Autoverwertung zum Brand im Motorraum eines dort abgestellten, nicht zugelassenen Kleinwagens. Die Feuerwehr musste das Tor des Betriebsgeländes aufbrechen, um an den Einsatzort zu gelangen. Das Fahrzeug wurde abgelöscht. Warum es im Motorraum des Fahrzeuges zur Brandzündung kam, bleibt Gegenstand der polizeilichen Brandursachenermittlung.