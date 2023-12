Bereich PI Verden Ladendiebe mit Diebesgut geflüchtet Verden.

Verden/Osterholz (ots) - Am 09.12.2023, gegen 11:55 Uhr, haben zwei bislang unbekannte Täter eine Vielzahl an Parfüms aus einem Drogeriegeschäft in der Großen Straße 88 während der Öffnungszeit entwendet. Beim Verlassen der Drogerie löste der Alarm aus, woraufhin eine Mitarbeiterin fußläufig die Verfolgung aufnahm. Die zwei Täter haben ihre Flucht dann mit einem weißen VW Golf oder Polo aus Hannover fortgesetzt. Ein couragierter Autofahrer nahm die hinterhereilende Mitarbeiterin mit und zusammen setzten sie die Verfolgung fort, verloren jedoch nach kurzer Zeit das flüchtende Fahrzeug. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben, insbesondere zum Fluchtfahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden. Insbesondere der Verkehrsteilnehmer, der die Verfolgung gemeinsam mit der Mitarbeiterin fortgesetzt hat, könnte wichtige Angaben zum Fluchtfahrzeug machen.



Bereich PK Achim



- Keine presserelevanten Ereignisse -



Bereich ESD-BAB Langwedel



- Keine presserelevanten Ereignisse -



Bereich PK Osterholz



Verkehrsunfallflucht durch Pakettracking / Sendungsverfolgung aufgeklärt



Ritterhude. Am 09.12.2023 kam es um 16:05 Uhr in der Neuen Landstraße durch den Kleintransporter eines Paketzustellers zur Verursachung eines Verkehrsunfalles. Der Auslieferungsfahrer kollidierte beim Rückwärtsfahren mit einem ordnungsgemäß geparkten Pkw und entfernte sich sofort von der Unfallstelle. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, welche auf die Zustellung eines Paketes wartete. Diese informierte die Polizei über den Standort des Paketzustellers, welchen sie über die App auf ihrem Mobiltelefon verfolgen konnte. Das verursachende Fahrzeug sowie der Auslieferungsfahrer konnten festgestellt werden. Der Sachschaden am Pkw belief sich auf ca. 2.000 Euro.