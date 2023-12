Bereich Osterholz Worpswede - Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss: Am Freitagnachmittag wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Osterholz ein 41-Jähriger mit seinem Pkw in der Bergedorfer Straße kontrolliert.

Verden/Osterholz (ots) - Hierbei wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Zudem wurde vom Fahrzeugführer der Konsum von Marihuana eingeräumt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und eine Blutentnahme beim Fahrzeugführer durchgeführt.



Grasberg - Verkehrsunfall: Am Samstagnachmittag befuhr ein 34-Jähriger mit seinem Pkw die Huxfelder Straße in Fahrtrichtung Quelkhorn. Die vor dem 34-Jährigen fahrende 32-Jährige in ihrem Pkw wollte in die Mittelsmoorer Straße abbiegen. Hierbei fuhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit der 34-Jährige mit seinem Pkw auf den Pkw der 32-Jährigen auf, wodurch diese leicht verletzt wurde und sich eigenständig in ein Krankenhaus begab. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der Pkw des 34-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



Bereich Achim



Achim - Versuchter Einbruch: Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es im Borsteler Weg zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl aus einer Wohnung.

Bislang unbekannte Täter versuchten mittels unbekanntem Hebelwerkzeug ein Wohnzimmerfenster der tatbetroffenen Wohnung aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Tatobjekt ist den Tätern allerdings nicht gelungen. Von einer weiteren Tatbegehung wurde aus unbekannten Gründen abgesehen. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 300,- Euro liegen.

Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.



Ottersberg - Diebstahl von Komplettradsätzen: Im Tatzeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in der Straße Schwarzer Weg zum Diebstahl von mehreren Radsätzen. Bislang unbekannte Täter demontierten und entwendeten nach ersten Feststellungen insgesamt 6 Komplettradsätze von fabrikneuen Pkw, die auf einer Freifläche abgestellten waren. Das erlangte Diebesgut muss mit einem bislang unbekannten Transportmittel vom Tatort entfernt worden sein. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich nach aktuellen Ermittlungen auf ca. 30.000,- Euro.

Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810.



Ottersberg - Pkw-Aufbruch: Am Samstagnachmittag kam es in Ottersberg in der Straße In den Wiesen zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw Seat Leon. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des geparkten Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche samt Inhalt entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 850,- Euro. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor.

Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810.



Otterstedt - Pkw-Aufbruch: Am Samstagnachmittag kam es in Ottersberg/Ortsteil Otterstedt in der Hauptstraße zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Pkw Dacia Logan.

Bislang unbekannte Täter schlugen eine Scheibe des geparkten Fahrzeugs ein und gelangten so in den Innenraum. Aus dem Fahrzeug wurde eine Tasche samt Inhalt entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600,- Euro. Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor.

Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810.



Achim - Trunkenheitsfahrt mit einem Aufsitzrasenmäher: Am Samstagabend kam es in Achim in der Straße Margarete-Steiff-Allee zu einer Trunkenheitsfahrt mit einem Aufsitzrasenmäher. Ein 21-Jähriger Mann aus Achim war mit einem Aufsitzrasenmäher unter anderem auf dem Gelände eines Fastfood-Restaurants sowie im öffentlichen Verkehrsraum gefahren. Zwischenzeitlich war das Kraftfahrzeug aufgrund einer Kollision mit einem Bordstein zur Seite gekippt. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeugführers konnte eine Alkoholbeeinflussung (Atemalkoholwert: 0,78 Promille) festgestellt werden.

Es wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden.



Bereich Verden



Etelsen - Fahrzeugbrand: Während der Fahrt auf der Verdener Straße geriet der Motorraum eines Pkw in Brand. Der 24- jährige Fahrer aus Verden konnte in der Straße Im Speckenholt anhalten und sich aus dem Fahrzeug retten. Er wurde glücklicherweise nicht verletzt. Die Ortsfeuerwehren Cluvenhagen und Etelsen waren mit insgesamt drei Fahrzeugen vor Ort und konnten den Brand schnell löschen.