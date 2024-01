Bereich Verden Keine presserelevanten Ereignisse Bereich Achim Achim - Einbruch in Einfamilienhaus: In der Zeit vom 29.12.2023 bis zum 31.12.2023 nutzen in der Zedernstraße in Achim noch unbekannte Einbrecher die Abwesenheit einer Hauseigentümerin, um über ein Fenster in deren Haus einzudringen.

PI Verden/Osterholz (ots) - Nachdem von den Tätern nahezu alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht worden waren, verlassen sie das Objekt in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei zu melden.



Achim - Einbruch in Einfamilienhaus: Noch unbekannten Personen gelingt es am 31.12.2023 zwischen 15:00 Uhr und 20:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße In den Bergen in Achim einzubrechen und dieses nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Anschließend verlassen die Täter das Wohnhaus in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960 in Verbindung zu setzen.



Bereich Osterholz



Keine presserelevanten Ereignisse



Bereich Autobahnpolizei Langwedel



Keine presserelevanten Ereignisse