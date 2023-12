Landkreis Verden +++ Terrassentür aufgebrochen +++ Einbruch in Wulmstorf +++ Terrassentür aufgehebelt Blebder/Intschede.

Landkreise Verden & Osterholz (ots) - Am Freitag in der Zeit von 14:00-21:30 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sportplatz" eingebrochen. Unbekannten Tätern gelang es während der Abwesenheit der Bewohner in das Haus einzudringen und dieses zu durchsuchen. Die genaue Höhe des Diebesgutes konnte von den Geschädigten noch nicht benannt werden.

Wer in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.



Einbruch in Wulmstorf



Thedinghausen/Wulmstorf. In der Wulmstorfer Straße wurde am gestrigen Freitagabend das Fenster eines Wohnhauses aufgehebelt. Die Tat ereignete sich zwischen 19-20 Uhr. Möglicherweise sind die Täter durch die heimkehrenden Bewohner in ihrem weiteren Vorgehen gestört worden.

Wer in der genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.



Landkreis Osterholz



+++ Einbrüche in Wohnhäuser +++ Sprengung eines Zigarettenautomaten +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Alleinbeteiligt gegen Baum +++



Einbrüche in Wohnhäuser



Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagnachmittag, zwischen 13 und 21 Uhr, kam es im Ortsteil Heilshorn in der Straße Im Rehwinkel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten diesen. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Ortsteil Garlstedt. Dort nutzten unbekannte Täter die kurze Abwesenheit des Hauseigentümers aus und versuchten am Freitagabend in der Zeit von 19:20 Uhr bis 19:50 Uhr zunächst durch Aufhebeln einer Terrassentür in das Wohnhaus zu gelangen. Als dies misslang schlugen sie die Scheibe der Terrassentür ein und öffneten diese im Anschluss. Auch hier flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugen, die Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 zu melden.



Sprengung eines Zigarettenautomaten



Schwanewede. Am Freitagabend sprengten unbekannte Täter vermutlich mittels Pyrotechnik einen Zigarettenautomaten in der Meyenburger Straße. Durch die Detonation wurde der Automat erheblich beschädigt, ließ sich jedoch im Anschluss nicht öffnen, sodass augenscheinlich kein Diebesgut erlangt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Fahrzeuge bei der Polizei Osterholz unter 04791 - 3070 mitzuteilen.



Alkoholisiert am Steuer



Ritterhude. Am Freitagnachmittag wurde eine 54-jährige Fahrzeugführerin aus Ritterhude durch einen weiteren Verkehrsteilnehmer auf der Bundestraße B 74 gemeldet, da die Fahrerin durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sei. Im Alten Postweg führten Beamte der Polizeistation Ritterhude eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung bei der 54-jährigen festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 2 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie ihr Führerschein sichergestellt.



Alleinbeteiligt gegen Baum



Ritterhude. Am Freitagabend befuhr ein 80- jähriger Fahrerzeugführer mit seinem Nissan die Straße Großenhalm in Richtung der Ihlpohler Heerstraße. Aus bislang unbekannten Gründen übersah er einen Baum, der sich auf einer Verkehrsinsel befand. Als er versuchte diesen im letzten Moment auszuweichen, verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und setzte auf dem Baum auf. Als dieser nachgab und die Krone des Baumes abbrach, kam der Pkw auf dem Dach zum Liegen. Mithilfe hinzugekommener Ersthelfer konnte sich der 80-jährige aus dem Pkw befreien und blieb augenscheinlich unverletzt. Er wurde jedoch zur weiteren Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Ihlpohl war ebenfalls vor Ort. Der verunfallte Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 21.000 Euro geschätzt.

