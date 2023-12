Bereich Verden Ehrliche Finder*innen in Verden Verden.

Polizeiinspektion Verden/Osterholz (ots) - Am Freitagnachmittag erschien eine 54jährige Verdenerin bei der Wache der Polizei und übergab 500, -- EUR Bargeld, die sie kurz zuvor gefunden hatte. Das Geld wird an das Fundbüro der Stadt Verden weitergeleitet.



Verden. Am Sonnabendnachmittag wurde auf dem Verdener Weihnachtsmarkt einer zufällig anwesenden Polizeistreife ein verlorenes Mobiltelefon übergeben. Da sich in der Hülle des Telefons auch persönliche Dokumente befanden, konnte es wenig später noch auf dem Weihnachtsmarkt der sichtlich erleichterten Verliererin unbürokratisch wieder ausgehändigt werden.



Bereich Achim



Einbruch in Pizzeria



Achim. In der Nacht zu Sonntag wurde in eine Pizzeria in der Obernstraße in Achim eingebrochen. Die Tat wurde durch eine Polizeistreife entdeckt, die jedoch keine Täter mehr antreffen konnte. Die Polizei Achim bittet darum, verdächtige Beobachtungen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, unter 04202/9960 mitzuteilen.



21-jähriger kollidiert mit Baum



Thedinghausen. Auf dem Eiterdamm kam am Samstagvormittag ein 21-jähriger mit seinem Opel Astra aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Pkw war dadurch nicht mehr fahrbereit und der Pkw-Fahrer verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 8000,- EUR.



Unfallverursacher flüchtet



Oyten. Am Samstag kam es in der Zeit von 9:40-14:15 Uhr in der Straße Am Moor zu einem Unfall, bei dem zwei geparkte Pkw, ein Mercedes und ein Toyota, beschädigt wurden. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich ohne Weiteres von der Unfallstelle. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4000,- EUR. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeistation Oyten unter 04207/911060 in Verbindung zu setzen.



Bereich Autobahnen und LK OHZ



Keine Meldungen