- LANDKREIS VERDEN: Fahranfänger fährt auf - hoher Sachschaden Dörverden - Am 24.12.23 kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden auf der Kreisstraße Richtung Wahnebergen.

PI Verden/Osterholz (ots) - Ein 19jähriger Dörverdener befuhr mit seinem Golf die Verdener Straße und bemerkte zu spät den Mercedes, mit dem ein 58jähriger nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte und wartend auf der Fahrbahn stand. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt. Der Golf musste jedoch abgeschleppt werden, da er nicht mehr weiterfahren konnte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei Verden auf etwa 12.500,- EUR.



Einbruch im Erdgeschoss



Verden - Unbekannte brachen am Heiligabend zwischen 14 und 22 Uhr in Verden in der Schillerstraße auf bislang unbekannte Weise in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ein und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Es wurde eine Geldkassette entwendet, in der sich mehrere tausend Euro befanden. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Verden unter Telefonnr. 04231/8060 entgegen.



Einbrecher im Lindhoop



Kirchlinteln - Unbekannte suchten am Heiligabend zwischen 15 und 23:30 Uhr ein Einfamilienhaus im Lindhoop auf und stiegen durch ein eingeschlagenes Kellerfenster ein. Nach dem Durchsuchen der Zimmer entwendeten sie eine Geldkassette, eine Kreditkarte sowie Fahrzeugschlüssel. Danach entkamen sie unerkannt vom Tatort. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei Verden unter Telefonnr. 04231/8060 entgegen.



Wohnungseinbruchdiebstahl in Achim



Achim - Während der Abwesenheit der Bewohner kam es am Sonntag, in der Zeit von 14:30 bis 22:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus im Fuhrenkamp. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendete unter anderem Bargeld und Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Achim unter der Telefonnr. 04202/9960 entgegen.



Tageswohnungseinbruch in Riede



Riede - In Abwesenheit der Bewohner verschafften sich bislang unbekannte Täter an Heiligabend, in der Zeit von 16:30 bis 21:00 Uhr, durch gewaltsames Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Kleiner Feldweg. Dort durchsuchten sie das Haus nach Diebesgut. Ob tatsächlich Gegenstände entwendet wurden, konnte bei der polizeilichen Tatortaufnahme noch nicht gesagt werden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen, zumal das Objekt in der Vergangenheit schon öfter angegangen wurde.



LANDKREIS OSTERHOLZ:



Einbruch in Firmengebäude



Osterholz-Scharmbeck - In der Zeit vom 22.12.20223, 16:00 Uhr bis 24.12.2023, 21:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Lagerhalle eines Unternehmens für Versorgungsdienstleistungen in der Straße "Am Pumpelberg" auf und verschafften sich dadurch unbefugt Zutritt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann nicht gesagt werden, ob Diebesgut erlangt wurde. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04791-3070 mit dem Polizeikommissariat Osterholz in Verbindung zu setzen.



Bei Auffahrunfall verletzt



Schwanewede - Am Sonntag, 24.12.2023, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Fahrer mit seinem Pkw BMW die Betonstraße in Schwanewede in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Hierbei übersah er, dass der vor ihm fahrende 78-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW rechts neben der Fahrbahn halten wollte und fuhr diesem hinten auf. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 31-jährige Fahrzeugführer leicht. An den Fahrzeugen entstand vergleichsweise geringer Sachschaden.