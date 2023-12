Langwedel.

Landkreis Verden (ots) - Am Dienstagnachmittag, um 16.20 Uhr, kam es in der Großen Straße auf dem Parkplatz der Sparkasse zu einem Überfall auf eine 20-Jährige. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind an der Tat zwei 21-jährige Beschuldigte beteiligt gewesen. Diese konnten am Mittwoch bereits festgenommen werden.



Ersten Informationen zufolge wollte das 20-jährige Opfer in der Sparkasse die Einnahmen einer Firma einzahlen, als einer der Täter an sie herantrat und ihr eine Tasche mit Bargeld entriss. Dabei wurde sie leicht verletzt. Im Anschluss flohen beide Täter zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.



Zeugen beobachteten die Tat und informierten die Polizei. Eine sofortige Fahndung in dem Bereich verlief ergebnislos. Anhand der Täterbeschreibungen konnten die beiden Beschuldigten ermittelt und am Folgetag festgenommen werden. Bei der Festnahme hatten sie einen Teil des Bargeldes bei sich.

Im Anschluss fanden noch Durchsuchungen in den beiden Wohnungen der Beschuldigten statt. Für eine Wohnung war durch die Staatsanwaltschaft Verden ein Beschluss beim Amtsgericht erwirkt worden. Die andere Wohnung wurde mit dem Einverständnis des Beschuldigten durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten der fehlende Teil des Bargelds, sowie zur Tat getragene Kleidung aufgefunden werden. Einer der Beschuldigten gestand schließlich die Tat.



Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 21-Jährigen wieder freigelassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.