Landkreis Verden +Vermisster 85-Jähriger wohlbehalten aufgefunden+ Achim.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Am Freitag kam es zu einer größeren Vermisstensuche im Bereich Achim-Baden. Ein 85-jähriger Bewohner eines Seniorenheims war am Vormittag vermisst gemeldet worden. Am Morgen hatte ihn eine Mitarbeiterin noch beim Spazierengehen gesehen. Da der 85-Jährige nicht zurückkam, machte das Seniorenheim sich Sorgen und informierte die Polizei. Der Vermisste war möglicherweise orientierungslos und benötigte Medikamente. Zusammen mit der Rettungshundestaffel Osterholz suchten Beamte der Polizei aus Achim und Verden den Bereich um seinen letzten Aufenthaltsort ab.

Ein Hinweis verlagerte die Suche nach Bremen, da ihn dort ein Taxifahrer gesehen hatte. Am Abend konnte er durch Beamte der Polizei Bremen wohlbehalten aufgefunden und zurück in Seniorenheim gebracht werden.



+Leichtverletzte Person nach Unfall+

Oyten/Bassen. Am Sonntagnachmittag, um 17 Uhr, kam es in der Großen Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt.

Der 25-jährige Fahrer eines VW befuhr die Große Straße in aus Oyten in Richtung Ottersberg. An einer Einmündung beabsichtigte er nach links abzubiegen. Er übersah eine in Richtung Oyten fahrende 23-Jährige mit ihrem Mercedes und stieß mit ihr zusammen. Die 23-Jährige wurde leicht verletzt. Der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Schaden wird auf 13.000 Euro beziffert.



Landkreis Osterholz



+Leblose Person bei Wohnzimmerband+

Schwanewede/Neuenkirchen. Am Samstag kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hörnstraße. In dem Haus wurde eine verstorbene Person aufgefunden. Ersten Informationen zufolge hörten Nachbarn einen Rauchmelder aus dem Nachbarhaus und betraten mithilfe eines Ersatzschlüssels die Wohnung. Dort stellten sie einen erloschenen Brand im Wohnzimmer fest und fanden den leblosen 78-jährigen Hausbewohner. Sie informierten die Rettungsleitstelle. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 78-Jährigen feststellen. Die ebenfalls informierte Feuerwehr hielt eine Nachschau zu dem bereits erloschenen Brand.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Der Ermittlungsdienst der Polizei Osterholz und der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Verden haben zusammen die Ermittlungen aufgenommen.



+Brand selbstständig gelöscht+

Hambergen/Vollersode. In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 23-04 Uhr, kam es in der Straße Achtern Dahl zu einem Brand an einer Tür und umliegendem Holz. Als die Anwohner den Brand bemerkten, war nur noch Rauch an der Tür feststellbar. Sie konnten den Brand selbstständig ablöschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro.

Die Brandursache ist bislang unklar, eine Brandstiftung ist jedoch nicht auszuschließen. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können. Sie werden gebeten, Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Nahbereich, sowie verdächtigte Beobachtungen unter 04791-3070 mitzuteilen.