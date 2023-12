LANDKREIS VERDEN +Versuchter Einbruch+ Verden.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Montagnacht, um 23.10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in, als Lager genutzte, Containern in der Husarenstraße zu gelangen. Sie öffneten die Schlösser, konnten die Türen jedoch nicht öffnen, da diese sich verkeilt hatten. Sie ließen von den Containern ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.



+Einbruch in Wohnhaus+

Oyten. Am Dienstagnachmittag, zwischen 15 und 18 Uhr, kam es in der Marienburger Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter öffneten eine Terrassentür und verschafften sich Zugang in das Wohnhaus. Sie entwendeten Schmuck. Zudem versuchten sie eine Tür zur Garage zu öffnen. Dies misslang ihnen. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.



+Automaten aufgebrochen+

Langwedel. Am Montag, gegen 23.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter auf ein Firmengelände in der Straße Haferkamp und brachen einen Staubsauger- und Druckluftautomaten auf. Aus den Automaten entwendeten sie Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.



+Zwei Verletzte bei Unfall+

Verden. Dienstagnachmittag, um 15.15 Uhr, kam es an der Einmündung der Carl-Hesse-Straße zur Lindhooper Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 64-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte auf die Lindhooper Straße abbiegen. Sie übersah einen dort fahrenden 66-Jährigen mit seinem BMW. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und kamen im Einmündungsbereich zum Stehen. Die 64-Jährige und der 66-Jährige verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die 64-Jährige in ein Krankenhaus. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 90.000 Euro beziffert.



+Fußgänger übersehen+

Achim. Dienstagmorgen kam es in der Bergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines Hyundai bog in die Waldenburger Straße ab und übersah einen 49-jährigen Fußgänger, welcher gerade die Fahrbahn überquerte. Sie stießen zusammen. Der 49-Jährige verletzte sich leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. An dem Hyundai entstand kein Schaden.





+Unfall mit zwei Leichtverletzten+

Oyten. Am Dienstag ereignete sich auf der Achimer Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Eine 85-jährige Fahrerin eines Opel befuhr die L167 in Richtung Autobahn. Ein 65 Jahre alter Fahrer eines VW wollte von der Dorfstraße auf die L167 fahren und stieß mit dem Opel der 85-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde die 85-Jährige leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der VW und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



+Schwerer Verkehrsunfall+

Ottersberg. Am Dienstag, gegen 15 Uhr, ereignete sich auf der Hauptstraße ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt wurden.



Eine 24 Jahre alte Fahrerin eines BMW befuhr die L132 in Richtung Otterstedt. Mit ihr im Pkw befanden sich ein Kind und eine 25-jährige Beifahrerin. In einer lang gezogenen Kurve setzte die 24-Jährige zum Überholen mehrere Fahrzeuge an. Sie übersah einen entgegenkommenden Pkw einer 35-Jährigen. Diese konnte einen Zusammenstoß durch starkes Bremsen noch verhindern. Nachdem die 24-Jährige vor den Fahrzeugen wieder eingeschert war, verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw. Der BMW kam von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Der Pkw wurde zurückgeschleudert und kam auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 24-Jährige und die 25-Jährige verletzten sich bei dem Unfall schwer. Das Kleinkind wurde leicht verletzt. Sie kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.



Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die L132 zeitweise voll gesperrt werden. Der BMW wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.500 Euro beziffert.







LANDKREIS OSTERHOLZ



+Unfall beim Abbiegen+

Schwanewede. Am Dienstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Anschlussstelle auf die L149. Eine Person wurde leicht verletzt. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW wollte von der Autobahn auf die L149 abbiegen. Dabei übersah er einen 52-Jährigen mit seinem Hyundai. Die Pkw stießen zusammen. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.



+Von Fahrbahn abgekommen+

Lilienthal. Dienstagnacht, gegen 21.15 Uhr, ereignete sich auf der Straße Graspad ein Verkehrsunfall. Eine 18-Jährige verletzte sich dabei leicht. Sie befuhr mit ihrem Audi die Straße in Richtung Lilienthal und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie versuchte Gegenzulenken und stieß auf der anderen Fahrbahnseite mit einem Baum zusammen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro beziffert.