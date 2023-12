LANDKREIS VERDEN +Versuchter Einbruch+ Langwedel.

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 00.10 und 00.30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in eine Waschhalle einzudringen. Sie versuchten zunächst die Eingangstür und anschließend ein Fenster zu öffnen. Beides gelang ihnen nicht. Im Anschluss entfernten sie sich mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, welches in der Nähe der Waschhalle geparkt war. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Verden unter 04231-8060 mitzuteilen.



+In Wohnhäuser eingebrochen+

Ottersberg/Fischerhude. Von Montag bis Mittwoch kam es im Ortsteil Fischerhude zu drei Einbrüchen durch unbekannte Täter in Einfamilienhäusern. In allen Fällen wurde sich Zugang über eine Terrassentür verschafft und die Räume durchsucht. In mindestens einem Fall entwendeten die unbekannten Täter Bargeld. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.



+Lkw aufgebrochen+

Oyten. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 05 Uhr, kam es an der A1 in Richtung Hamburg auf dem Parkplatz Thünen zu einem Einbruch in einen Sattelauflieger. Die bislang unbekannten Täter öffneten das Heckportal und entwendeten diverse Ladegüter. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen können der Polizei Achim unter 04202-9960 mitgeteilt werden.



+Stecker in Brand geraten+

Ottersberg/Posthausen. Am Mittwochabend wurden Polizei und Feuerwehr in Hintzendorf-Stellenfelde zu einem möglichen Brand gerufen. Ersten Informationen nach hatte ein Bewohner des Hauses Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Bei der Absuche nach einem Brandort fand die Feuerwehr eine angeschmorte Steckerleiste und entfernte diese. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ein Personen- oder Gebäudeschaden entstanden nicht.



+Zwei Verletzte nach Unfall+

Achim. Am Mittwoch, um 14.40 Uhr, kam es im Bremer Kreuz zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 27-Jährige wurde dabei schwer- und ein 58-Jähriger leichtverletzt.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die A27 in Richtung Cuxhaven im Bremer Kreuz, um auf die A1 zu fahren. Die 27-jährige Hyundai Fahrerin fuhr hinter ihm. Beide kamen aufgrund von Stau im Bremer Kreuz zum Stehen. Ein 58-jähriger Fahrer eines Transporters bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Hyundai auf. Dabei wurde dieser unter den Sattelzug geschoben. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzen in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme war der Parallelfahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt. Der Pkw und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Anschluss erfolgte noch eine Reinigung der Fahrbahn.



+Tier ausgewichen+

Verden. Mittwochmittag ereignete sich in der Straße Am Meldauer Berg ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 56-jähriger Fahrer eines Nissan kam aus Richtung Moorstraße und wich ersten Informationen zufolge einem Tier auf der Fahrbahn aus. Dadurch stieß er mit einem geparkten Daimler zusammen. Im Anschluss überschlug sich der Nissan und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 56-Jährige wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro beziffert.



Ottersberg. Bereits am Mittwochabend, gegen 23 Uhr wurde die Oberleitung der Bahnstrecke zwischen Bremen und Hamburg beschädigt. Von einer Fußgängerbrücke aus Holz brach ein Schutz für die Oberleitungen ab. Es ist derzeit nicht von einer Fremdwirkung auszugehen, sondern von Witterungsbedingen Einflüssen.

Die Fußgängerbrücke würde für die Reparaturarbeiten gesperrt. Diese dauern derzeit noch an.



LANDKREIS OSTERHOLZ



+Unter Einfluss gefahren+

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierten Beamte der Polizei Osterholz einen 32 Jahre alten Fahrer eines Opel. Bei der Kontrolle stellten sie Auffälligkeiten bei dem 32-Jährgen fest, welche auf eine Beeinflussung hindeuteten. Ein Test bestätigte, dass der 32-Jähirge unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen.



+Verletzte Fußgängerin+

Schwanewede/Meyenburg. Mittwochnachmittag kam es auf der L134 in der Höhe einer Bushaltestelle zu einem Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde leicht verletzt.

Ein 27 Jahre alter Fahrer eines BMW war auf der Straße Butenmoor in Richtung Schwanewede unterwegs. Die minderjährige Fußgängerin überquerte hinter einem haltenden Bus die Fahrbahn. Der 27-Jährige stieß mit ihr zusammen. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Fußgängerin in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand ersten Informationen nach nicht.