Worpswede/Hüttenbusch.

Landkreis Osterholz (ots) - Am Dienstagabend, vermutlich gegen 20.30 Uhr, kam es im Ortsteil Hüttenbusch zu einem Vollbrand eines Wohnhauses in der Straße Kirchdamm. In dem Haus wurde eine verstorbene Person aufgefunden.

Ersten Informationen zufolge bemerkten Anwohner Rauchgeruch und hörten einen Rauchmelder aus dem Wohnhaus. Sie informierten die Feuerwehr.



Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war das Wohnhaus bereits so weit in Brand geraten, dass die Feuerwehr dieses nicht betreten konnte. Die Löscharbeiten waren nur von außen möglich. Die Feuerwehr musste den Brand mit zahlreichen Kräften bekämpften.

Zu Beginn des Brandes war unklar, ob sich die Bewohnerin noch in dem Haus befindet.

Im Verlauf der Löscharbeiten konnten Feuerwehrkräfte schließlich um 00.25 Uhr das Haus betreten und fanden im Erdgeschoss einen weiblichen Leichnam. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Haus.



Ob es sich bei der Verstorbenen um die Bewohnerin des Hauses handelt, wird derzeit noch ermittelt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Polizei hat dazu ebenfalls die Ermittlungen aufgenommen.



Die Feuerwehr brannte das Wohnhaus kontrollierte ab und beendete gegen 03 Uhr die Löscharbeiten. Gegen 05 Uhr geriet das Wohnhaus erneut in Brand. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich den Tag über andauern.



Das Haus wurde vollständig zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt.