In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten in Bracht zu sprengen.

Brüggen-Bracht (ots) - Gegen 3.10 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall an der Stiegstraße. Als sie nachsahen, stellten sie fest, dass der Zigarettenautomat stark beschädigt war. Sie sahen einen mit mindestens drei Personen besetzten roten Kleinwagen, der ankam und am zerstörten Automaten hielt.



Zwei Personen beschreiben die Zeugen als etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkel gekleidet und von normaler Statur. Das Auto entfernte sich kurz darauf mit ausgeschaltetem Licht.



Die Polizei ermittelt und sucht nun Menschen, die weitere Hinweise geben können. Ist jemandem der rote Kleinwagen in der Nacht in der Nähe der Stiegstraße aufgefallen? Hat jemand die Unbekannten vielleicht vor der Tat beobachtet? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0 an das Kriminalkommissariat 2. /hei (1170)