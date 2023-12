Die Polizei Viersen nahm am Dienstag zwei Einbrüche auf bei denen Bargeld und Schmuck entwendet wurden.

Kreis Viersen (ots) - Zunächst war ein Streifenteam in Oedt auf der Johann-Gastes-Straße im Einsatz. Hier öffnete ein Unbekannter Täter zwischen 16:00 Uhr und 16:20 Uhr die Eingangstür einer Doppelhauswohnung. Er durchsuchte die Räume der Wohnung und nahm Geld und Schmuck an sich.



Der zweite Einbruch ereignete sich zwischen 18:20 Uhr und 19:45 Uhr in Nettetal auf der Johannes-Hessen-Straße. Der oder die Täter hebelten die Terassentür auf und gelangten in das Haus. Dieses wurde nahezu vollständig durchsucht. Neben Schmuck und Bargeld wurde auch Werkzeug gestohlen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie im Bereich der Tatorte verdächtige Feststellungen gemacht? Melden Sie diese gerne unter der 02162 377-0. /cb (1167)