In der Zeit zwischen, Sonntag, 31.12.2023, 11.00 Uhr, und Montag, 01.01.2024, 13.00 Uhr, manipulierten die Täter an einem Küchenfenster und gelangten so in das Haus.

Schwalmtal-Waldniel (ots) - Das Schlafzimmer im Erdgeschoss wurde durchwühlt und Schmuck und Uhren entwendet.

Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen.