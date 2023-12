Am Sonntagnachmittag brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hegbaum in Nettetal-Lobberich ein.

Nettetal-Lobberich (ots) - Hierbei hebelten sie die rückwärtige Tür eines Wintergartens auf, von wo aus sie ein Kellerfenster aufbrechen und so ins Haus gelangen konnten. Dies stellte der 31-jährige Bewohner der Doppelhaushälfte bei seiner Rückkehr von einem Verwandtschaftsbesuch fest.

Der oder die Täter erbeuteten offensichtlich Schmuck. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1207)