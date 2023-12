Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 19:45 Uhr auf der Straße Pastoratsbenden in Tönisberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Kempen-Tönisberg (ots) - Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf, während die Bewohner nicht zu Hause waren. Nach Betreten durchwühlten die Täter mehrere Räume im Erdgeschoss, entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und entfernten sich anschließend wieder unerkannt vom Tatort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 02162/377-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. /ff (1160)