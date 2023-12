null.

Schwalmtal-Amern (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen kam es in Schwalmtal, auf der Straße Viehstiege, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach derzeitigem Erkenntnisstand über die rückwärtige Terrassentür Zutritt zum Haus der 84-jährigen Geschädigten und durchwühlten dort alle Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1179)