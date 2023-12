In der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Rebhuhnweg in Willich Schiefbahn.

Willich-Schiefbahn (ots) - Dabei nutzten der oder die unbekannten Täter offensichtlich die Abwesenheit der 73-jährigen Hauseigentümerin aus, um sich über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Haus zu verschaffen. Hier durchwühlten sie alle Räume auf der Suche nach Diebesgut.

Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die weiteren Ermittlungen auf.

Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (1224)