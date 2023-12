In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in ein Spielzeuggeschäft auf der Engerstraße in Kempen ein.

Kempen: (ots) - Der oder die Täter öffneten gewaltsam eine Türe. Was die Täter stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (1189)